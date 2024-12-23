Хотел покататься: 19-летний стерлитамаковец угнал авто и через два километра врезался в столб

В башкирском городе Стерлитамак задержали молодого угонщика авто. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
В дежурную часть полиции обратилась директор одной из городских организаций, которая сообщила об угоне служебного ВАЗ-2114. Сотрудники дорожно-патрульной службы спустя некоторое время обнаружили эту машину разбитой примерно в двух километрах от места угона. В салоне был паспорт, который, как предположили стражи порядка, принадлежит угонщику.
Хозяином документа оказался 19-летний студент третьего курса колледжа, его задержали, ранее его привлекали к ответственности за кражу чужого имущества. Парень во всем сознался. Он сказал, что захотел покататься, и потому и угнал автомобиль. Однако во время поездки не справился с управлением и врезался электроопору.
— По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает МВД.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.