Хотел покататься: 19-летний стерлитамаковец угнал авто и через два километра врезался в столб

Хозяином документа оказался 19-летний студент третьего курса колледжа, его задержали, ранее его привлекали к ответственности за кражу чужого имущества. Парень во всем сознался. Он сказал, что захотел покататься, и потому и угнал автомобиль. Однако во время поездки не справился с управлением и врезался электроопору.