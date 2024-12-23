Что такое K-pop: что это за жанр, популярные корейские группы, история

K-pop, или же корейская поп-музыка, — явление уникальное. Изначально нишевый жанр за 30 лет своего развития превратился фактически в мейнстрим. В 2023 году количество поклонников K-pop только в России выросло на 39%. Ажиотаж в других точках мира даже сложно представить. Рассказываем, что такое корейская поп-музыка и почему она так популярна.
За последние годы поп-музыка почти везде обзавелась национальной идентичностью. Особенно это касается стран азиатского региона. Например, есть C-pop, то есть Chinese Pop, или китайский мейнстрим. В свою очередь, J-pop отсылает к Японии, а Q-pop — к Казахстану. Однако начало столь причудливым аббревиатурам положил K-pop.
История появления K-pop-индустрии.
Принято считать, что корейский шоу-бизнес зиждется на копировании американских трендов. В этом есть доля правды. Южная Корея ещё с XIX века поглядывала на США, когда между двумя странами завязались дипломатические отношения. Америка действительно была законодательницей мод. В популярной музыке — однозначно. Ведь, например, именно в Штатах появились первые танцевальные гёрлз- и бойз-бэнды, и весь мир сразу это подхватил. Корея — в том числе.
Но в становлении K-pop-индустрии немаловажную роль сыграла и Япония. Направление J-pop как минимум. Не так давно мы писали отдельную статью на эту тему.
Ли Суман как отец-основатель нового музыкального направления.
Ли Суман — человек исключительных талантов. Ещё в студенчестве Суман начинал как сольный артист и выпустил несколько альбомов. Конечно, сейчас это раритет, их вряд ли найдешь на стриминговых сервисах. Затем будущий знаменитый продюсер уехал учиться в Калифорнию, где в то же самое время зажглись «суперзвёзды поколения MTV», например Майкл Джексон.
Вдохновившись американской поп-культурой, Ли Суман вернулся в Корею с чётким представлением о том, какой может стать корейская музыкальная индустрия. Накопив денег и опыта, в 1989 году Суман основал SM Studio (по буквам своего имени) и заключил свой первый контракт с певицей Хён Джи Ён. В 1990-х годах его компания разработала целую внутреннюю систему и начала заниматься всеми аспектами жизни и творчества своих подопечных.
Так постепенно родился музыкальный жанр K-pop, вобравший в себя элементы западной танцевальной и поп-музыки, кантри, рока, хип-хопа и ритм-н-блюза.
Суман ориентировался в основном на подростковую аудиторию и предложил критерии, какими должен был обладать успешный артист. В 1995 году фирма сменила название на SM Entertainment и постепенно превратилась в одну из крупнейших развлекательных компаний в стране. Впоследствии в Корее начали появляться и другие продюсерские центры, из которых стали выпускаться так называемые айдолы.
Кто такие айдолы.
Вернёмся к J-pop. Дело в том, что в Стране восходящего солнца к моменту возникновения K-pop уже существовали свои бойз-бэнды, правда больше похожие на классические вокально-инструментальные ансамбли. К тому же в японской поп-культуре артистами изначально становились молодые люди постарше — примерно от 17−18 лет. Всё же 13-летних там никто в группы не брал.
Другое дело в Корее. Продюсерские центры здесь начали разрабатывать системы отбора и подготовки будущих звёзд, начиная с самого «нежного» возраста, как примерно это происходило в Штатах. Так дело обстояло практически с самого начала, по крайней мере с тех пор, как эта индустрия раскрутилась.
Стажировка, как в «Дисней», начинается лет с девяти-десяти. Продюсерские центры проводят кастинги с очень жёсткими условиями отбора. Тем, кто его прошёл, предстоит многолетний сложный путь. «Счастливчики» живут в очень плотном графике. Они будут длительное время учиться танцевать, петь, держать себя на публике и общаться с поклонниками и журналистами. Этакая фабрика талантов, которая обтачивает заготовки.
Чаще всего будущие звёзды репетируют целыми днями до изнеможения. Если внешность кандидата не устраивает продюсеров, его могут даже отправить на пластическую операцию. Лишь немногие проходят все испытания и попадают в группу.
В результате такого жёсткого марафона и появляются айдолы — популярные корейские артисты, глянцевыми образами которых пестрят обложки популярных журналов, экраны телевизоров и рекламные баннеры.
Жизнь айдола в группе только на первый взгляд кажется мечтой. В сущности, она полна сплошных ограничений. Изматывающие репетиции, отсутствие личной жизни, невозможность проводить много времени с родными, необходимость исполнять те произведения и следовать тому образу, которые согласовал продюсерский центр, плотный гастрольный график и зачастую довольно «рабские» условия контрактов.
При этом нужно быть всегда в форме, улыбаться поклонникам, доброжелательно общаться с журналистами, никоим образом не ронять престиж группы и компании. Ведь айдол в глазах многомиллионных армий фанатов должен выглядеть идеальным как небожитель. А ведь в K-pop-группах собираются разные по возрасту ребята, которым приходится очень много времени проводить вместе. Отношения внутри коллектива зачастую далеко не безоблачны. Но это нельзя ни в коем случае выносить наружу.
Вдобавок к тому участники боятся «вылететь» из группы. Многие, особенно девочки, сидят на жёстких диетах, зачастую вредных для здоровья. Приплюсуйте сюда нездоровый ажиотаж, который вызывает любое появление артистов на публике — будь то вокзал, аэропорт или кафе. Корейские и вообще восточные фанаты в этом смысле гораздо хуже западных. Даже секьюрити зачастую не могут оградить своих подопечных от внимания толпы.
Именно поэтому, к сожалению, в среде K-pop-звёзд случаются и депрессии, и нервные срывы, и даже суицид. При этом агентства обычно до последнего скрывают информацию о проблемах артистов, а в случае утечки какого-либо негатива быстро открещиваются от них. Однако всё это не останавливает тысячи мальчишек и девчонок, мечтающих стать звёздами. Очереди на кастинги и в крупные продюсерские центры и в менее значимые агентства никогда не сокращаются.
Почему K-pop популярен.
Казалось бы, что тут нового — мальчиковые и девичьи группы существуют на сценах довольно давно. Однако корейцы дали некогда западному тренду новую жизнь. Вот главные причины популярности жанра:
На сцене не допускается никакая халтура. Айдолы даже после долгих лет тренировок постоянно совершенствуются. Они прекрасно танцуют, занимаются вокалом и сценическим движением. В Южной Корее очень сильно развит культ красоты, поэтому на сцене в поп-культуре абсолютно все молоды, красивы, стройны, фотогеничны, пластичны и улыбчивы. На них просто приятно смотреть! Отбор в группы идёт по принципу сочетания различных, но при этом очень ярких индивидуальностей. У каждого артиста есть свой конёк: он прекрасный вокалист, рэпер или танцор. К тому же выступления построены так, чтобы все из членов группы могли проявить свои таланты. Так сказать, каждому фанату найдётся свой айдол. Продюсерские центры очень серьёзно подходят к постановке шоу своих артистов. Перформансы готовят лучшие хореографы и режиссёры, над образами работают целые армии стилистов, музыку пишут лучшие композиторы. Сами артисты выкладываются по полной, будь то концерт, премия или съёмки клипа. Это должно быть совершенное во всех отношениях зрелище. Тем более что конкуренция в этом жанре очень высока. Интерес подогревается также участием групп в различных шоу, общением с фанатами, поддержкой фан-клубов. Айдолы активно взаимодействуют с публикой в соцсетях, ведут себя вежливо, искренне и благодарно по отношению к поклонникам, что вызывает ещё большую любовь и почитание. К тому же K-pop — это целая субкультура. Для её ценителей выпускаются миллионы дисков, фотоальбомов, карточек артистов, а также футболки, календари, светящиеся стики для концертов и прочий мерч. Многие K-pop-группы поют на английском и других иностранных языках, чтобы привлечь зарубежную публику. Они часто ездят в туры с концертами по своей стране и за рубеж, привлекая новых поклонников и поддерживая интерес к своему творчеству. Активное развитие современных музыкальных платформ и социальных сетей позволяет рекламировать жанр корейской поп-музыки по всему миру. Многие артисты наряду с участием в группе строят собственную сольную карьеру или привлекают к совместной работе ветеранов мировой сцены. Это расширяет зону охвата аудитории. С тех пор как K-pop вышел за пределы своей страны и начал набирать мировую известность, многие зарубежные звёзды всё более охотно соглашаются на такую коллаборацию. Корейская поп-музыка обладает самобытными чертами, умело сочетая в себе тенденции Запада с традициями Востока. Изначально копируя музыку и манеру исполнения американских и других западных артистов, корейцы сумели создать свой неповторимый стиль. При этом K-pop не стоит на месте, находя в своём жанре всё новые и новые музыкальные и стилистические решения.
Основоположник индустрии Ли Суман делал ставку на самую отзывчивую часть аудитории — подростков и молодёжь, но со времён выхода первых K-pop-альбомов на этой музыке выросло не одно поколение фанатов. На корейской сцене успешно выступают популярные группы, в которых исполнители давно не школьники, а их поклонники взрослели вместе с любимыми артистами. В то же время конвейер по выпуску свежих групп работает на полную мощность, и нынешние подростки сходят с ума по новым группам, где выступают их сверстники.
Популярные K-pop-группы.
За почти 40-летнюю историю жанра на сцену вышло множество айдолов, снискавших большую или меньшую популярность у поклонников. Среди них есть артисты, которых выпустили как крупные агломераты вроде SM Entertainment, так и более мелкие агентства. Но успех у публики не всегда напрямую связан с первоначальным стартом. Рассмотрим самые популярные K-pop-группы в истории жанра от истоков до наших дней.
Мужские K-pop-группы.
Этапы развития корейской поп-индустрии принято называть поколениями. К первому, что логично, относятся зачинатели айдольской культуры в начале 90-х. Второе — промежуток с начала 2000-х до 2010 года. Третье — с 2010 по 2017 год. Четвертое — с 2018 по 2022 год. И наконец, пятое — с 2023-го по настоящее время. Но важно понимать, что временные рамки весьма размыты.
Первое поколение: T.O.P., Seo Taiji and Boys, Shinhwa Второе поколение: TVXQ, Super Junior, SHINee, Big Bang, 2PM Третье поколение: Infinite, EXO, BTS, NCT, Monsta X, GOT7, Seventeen Четвертое поколение: The Boyz, Stray Kids, Cravity, ONEUS, ATEEZ, CIX, AB6IX, TXT Пятое поколение: RIIZE, ZEROBASEONE, TWS, 8TURN.
Женские К-pop-группы.
Первое поколение: S.E.S., Fin.K.L Второе поколение: BoA, Wonder Girls, Girls" Generation, KARA, 2NE1, f (x) Третье поколение: Nine Muses, After School, Sistar, Red Velvet, TWICE, BLACKPINK, Mamamoo, Wanna One Четвертое поколение: (G)I-DLE, ITZY, aespa, IVE, Dreamcatcher Пятое поколение: LE SSERAFIM, NewJeans, BABYMONSTER, BADVILLIAN, Young Posse, ILLIT.
Полезный словарь в жанре K-pop.
Дебют — первый сингл, альбом или EP на корейской поп-сцене. Камбэк, или comeback на английском, — возвращение на сцену с новым альбомом. Как правило, период между камбэками составляет полгода или того меньше. Перерыв в год могут позволить себе только уже состоявшиеся коллективы. И то не все. Потому что индустрия очень конкурентная и быстроразвивающаяся.
Биас, или bias по-английски, — любимый участник группы.
Мемберы (от английского members) — сленговое выражение для обозначения участников бойз- или гёрлз-бэнда. Во втором случае порой встречается вариант с феминитивом — мемберки.
Сонбэ — старшие коллеги по лейблу, или просто «старшие коллеги».
Хубэ — младшие коллеги по лейблу, или просто «младшие коллеги».
Хен — старший участник группы. Почти то же самое, что «старший брат».
Онни — старшая участница, или «старшая сестра».
Rookies, или, просторечно выражаясь, «рукисы», — группы-новички со стажем до года.
Макнэ, или маннэ, — самый младший участник коллектива на корейский манер.
Лучшие корейские песни.
BTS — Blood, Sweat & Tears BTS — Dynamite SHINee — Ring Ding Dong IVE — LOVE DIVE NCT 127 — Kick It Stray Kids — Chk Chk Boom aespa — Supernova NewJeans — Ditto EXO — Glowl Girls" Generation — Run Devil Run Red Velvet — Psycho BLACKPINK — Boombayah.
K-pop — не столько жанр, сколько культурный феномен. Зрелищные выступления, отточенная до совершенства хореография, привлекательная внешность артистов, экспериментальные треки, красивые клипы с интересной концепцией — всё это подкупает своей свежестью на фоне более приземлённой западной индустрии. Неудивительно, что у корейской поп-музыки столько поклонников. Есть все предпосылки, что со временем аудитория будет только расти. В конце концов, в клипе бойз-бэнда Stray Kids уже засветились Райан Рейнольдс и Хью Джекман собственной персоной.
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