На Солнце произошла близкая к классу Х вспышка

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мощная вспышка, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце в понедельник, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
«23 декабря в 14:12 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M8.9», — говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжительность вспышки составила 10 минут.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.