Гидрогель из отходов может очищать воду от 70% вредных металлов

«Следующим этапом исследований стали испытания. Для них мы взяли воду с содержанием тяжелых металлов — свинца, кадмия, хрома, мышьяка, ртути и кобальта — разной концентрации (от 50 до 300 мг). Проверяли способность гидрогеля абсорбировать металлы как по одному, так и в составе раствора. Результаты показали, что вне зависимости от количества вредных веществ и состава воды, гидрогель способен очистить жидкость от 70% металлов. Это позволяет в перспективе использовать их, например, в фильтрах и установках для очистки воды», — приводятся слова доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских процессов Антонио Ди Мартино.