В семи городах Челябинской области на сутки объявили режим «чёрного неба»

В Челябинской области расширяется система наблюдения за качеством атмосферного воздуха. К 38 имеющимся пунктам контроля до конца года добавятся два новых стационарных поста — в Челябинске и Магнитогорске. Где именно они будут размещены и какие параметры будут отслеживать, рассказали в Министерстве экологии региона.