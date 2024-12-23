В семи городах Челябинской области на сутки объявили режим «чёрного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени объявлен с 19 часов понедельника, 23 декабря, в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Карабаше, Коркино, а также в Аше и Сатке. Продлится он, по данным синоптиков, до 19 часов вторника, 24 декабря.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.
Из-за погодных условий возникает риск образования смога. В этот период от промышленных предприятий ожидают сокращения производства.
Обращение о качестве воздуха жители Челябинской области могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.
В Челябинской области расширяется система наблюдения за качеством атмосферного воздуха. К 38 имеющимся пунктам контроля до конца года добавятся два новых стационарных поста — в Челябинске и Магнитогорске. Где именно они будут размещены и какие параметры будут отслеживать, рассказали в Министерстве экологии региона.