Минздрав изменил график работы поликлиник и больниц на новогодние праздники

Министерство здравоохранения утвердило новый график работы учреждений здравоохранения на выходные и праздничные дни в декабре 2024 года, а также в январе 2025-го.
Так, все организации здравоохранения Беларуси в выходные и праздничные дни будут работать по утвержденному графику. В амбулаториях, поликлиниках, поликлинических отделениях больниц и РНПЦ, организациях службы крови, санэпорганизациях, аптеках, организациях медтехники и организациях особого типа прием пациентов 25 декабря, 1, 2 и 7 января будет вестись по графику работы в праздничный день. При этом 6 января данные медучреждения будут работать по графику субботы, а 11 января прием будут вести, как в рабочий день.
Работу больниц и РНПЦ в предновогодние и новогодние дни организуют тоже по отдельному графику. В частности, 25 декабря, 1, 2 и 7 они будут работать по графику праздничного дня, 6 января — по графику рабочего дня, а 11 января — по субботнему расписанию.
— Традиционно служба скорой медпомощи в такие дни трудится в режиме повышенной готовности, — прокомментировали в Минздраве.
Еще МАРТ Беларуси рассчитал среднюю стоимость новогоднего корпоратива на одного человека: «От 100 до 300 рублей».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2025 год будет непростым.