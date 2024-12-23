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Минздрав изменил график работы поликлиник и больниц на новогодние праздники

График работы медучерждений изменен в Беларуси на новогодние праздники.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения утвердило новый график работы учреждений здравоохранения на выходные и праздничные дни в декабре 2024 года, а также в январе 2025-го.

Так, все организации здравоохранения Беларуси в выходные и праздничные дни будут работать по утвержденному графику. В амбулаториях, поликлиниках, поликлинических отделениях больниц и РНПЦ, организациях службы крови, санэпорганизациях, аптеках, организациях медтехники и организациях особого типа прием пациентов 25 декабря, 1, 2 и 7 января будет вестись по графику работы в праздничный день. При этом 6 января данные медучреждения будут работать по графику субботы, а 11 января прием будут вести, как в рабочий день.

Работу больниц и РНПЦ в предновогодние и новогодние дни организуют тоже по отдельному графику. В частности, 25 декабря, 1, 2 и 7 они будут работать по графику праздничного дня, 6 января — по графику рабочего дня, а 11 января — по субботнему расписанию.

— Традиционно служба скорой медпомощи в такие дни трудится в режиме повышенной готовности, — прокомментировали в Минздраве.

Еще МАРТ Беларуси рассчитал среднюю стоимость новогоднего корпоратива на одного человека: «От 100 до 300 рублей».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2025 год будет непростым.