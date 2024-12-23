Минздрав изменил график работы поликлиник и больниц на новогодние праздники

Так, все организации здравоохранения Беларуси в выходные и праздничные дни будут работать по утвержденному графику. В амбулаториях, поликлиниках, поликлинических отделениях больниц и РНПЦ, организациях службы крови, санэпорганизациях, аптеках, организациях медтехники и организациях особого типа прием пациентов 25 декабря, 1, 2 и 7 января будет вестись по графику работы в праздничный день. При этом 6 января данные медучреждения будут работать по графику субботы, а 11 января прием будут вести, как в рабочий день.