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В Воронеже скончался известный ученый-геолог

Ему было 74 года.

В Воронеже скончался доктор геолого-минералогических наук, заслуженный геолог России, председатель реготделения Российского геологического общества Александр Плаксенко. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 23 декабря.

Ученый умер на 75-м году жизни. Александр Плаксенко окончил геофак ВГУ. В 1988 году его избрали действительным членом Российской академии горных наук. За время своей трудовой деятельности он опубликовал свыше 170 научных работ, в том числе трех монографий.

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким Александра Николаевича, его коллегам, ученикам.

— Это был настоящий геолог, для которого в равной степени важны знания и технологии, природное чутье и интуиция в сочетании с образцовой профессиональной эрудированностью, — подчеркнул глава региона.