В Воронеже скончался известный ученый-геолог

Ученый умер на 75-м году жизни. Александр Плаксенко окончил геофак ВГУ. В 1988 году его избрали действительным членом Российской академии горных наук. За время своей трудовой деятельности он опубликовал свыше 170 научных работ, в том числе трех монографий.