В ЮФУ провели высокотехнологичный анализ идентифицирующий происхождение вин

«Для тестирования методики рентгенофлуоресцентного анализа ученые ЮФУ проанализировали около десяти образцов вина: одного сорта из разных стран (мерло из Франции и Чили), различные сорта вин, а также почвы из разных источников. В результате было установлено, что чувствительности метода достаточно для идентификации напитков по регионам происхождения. Так, мерло из Чили и Франции показывают отличия в элементном составе как по основным компонентам (концентрации калия, натрия и кальция), так и по неосновным (состав и концентрация)», — говорится в сообщении.