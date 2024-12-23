Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге установят домофоны, пускающие в убежища без ключей

Умные домофоны, пускающие в убежища при ЧС, установят в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге собираются установить умные домофоны, без ключей пропускающие в убежища в случае ЧС. Речь идет о пилотном проекте, который уже начали выполнять, рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Детали уточню на будущей неделе. С одной из управляющих компаний на доме уже установили умный домофон, — сообщила Светлана Камбулова.

По словам главы города, новая техника впускает людей в подвальные убежища «только по лицу» (не нужно искать ключи), а также с помощью коротких смс должна автоматически оповещать жильцов в случае угрозы, в том числе при атаке БПЛА. Все умные домофоны интегрируют в систему «112».

Всего, по данным городских властей, 387 подвальных помещений в Таганроге могут быть использованы для укрытия, ранее их уже обследовали вместе с представителями управляющих компаний.

— Перечень таких мест опубликован на странице администрации и в моем телеграм-канале. Также в декабре людям разнесли квитанции с QR-кодом, содержащим список укрытий. Кроме этого, работу на предмет информирования граждан проводим с операторами мобильной связи, — добавила Светлана Камбулова.

Управленец посоветовала таганрожцам сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.