В Таганроге установят домофоны, пускающие в убежища без ключей

По словам главы города, новая техника впускает людей в подвальные убежища «только по лицу» (не нужно искать ключи), а также с помощью коротких смс должна автоматически оповещать жильцов в случае угрозы, в том числе при атаке БПЛА. Все умные домофоны интегрируют в систему «112».