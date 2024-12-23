В Башкирии досрочно выплатят детские пособия за декабрь, сообщили в отделении СФР по РБ.
В связи с тем, что даты выплат детских пособий в январе приходятся на период новогодних каникул, перечисление средств начнется 25 декабря. До конца этого дня получателям переведут деньги на банковские карты в рамках выплат:
— единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам,
— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям,
— выплата на первого ребенка до 3 лет,
— пособие на ребенка военнослужащего по призыву,
— выплата из материнского капитала на ребёнка до 3 лет.
Отметим, что семьям, которые получают указанные пособия через отделения почтовойсвязи, выплаты будут производиться в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.
Также досрочно будут выплачены и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам. Средства будут перечислены 24 декабря и поступят на счета получателей согласно условиям банка.
Отметим, что следующие пособия за январь родители получат лишь в начале февраля 2025 года.