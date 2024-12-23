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В Башкирии досрочно выплатят детские пособия за декабрь

Информацию сообщили в отделении СФР по Республике Башкортостан.

Источник: Freepik

В Башкирии досрочно выплатят детские пособия за декабрь, сообщили в отделении СФР по РБ.

В связи с тем, что даты выплат детских пособий в январе приходятся на период новогодних каникул, перечисление средств начнется 25 декабря. До конца этого дня получателям переведут деньги на банковские карты в рамках выплат:

— единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам,

— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям,

— выплата на первого ребенка до 3 лет,

— пособие на ребенка военнослужащего по призыву,

— выплата из материнского капитала на ребёнка до 3 лет.

Отметим, что семьям, которые получают указанные пособия через отделения почтовойсвязи, выплаты будут производиться в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

Также досрочно будут выплачены и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам. Средства будут перечислены 24 декабря и поступят на счета получателей согласно условиям банка.

Отметим, что следующие пособия за январь родители получат лишь в начале февраля 2025 года.