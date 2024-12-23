Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До минус 23 похолодает в Челябинской области в ночь на вторник

До минус 23 похолодает в Челябинской области предстоящей ночью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 79% 773 мм рт. ст. +1°
Источник: unsplash.com

Регион окажется на западной периферии гребня высокого давления.

Во вторник облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами образуются туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 24 декабря ночью минус 11−16, при прояснении — до 23, днем минус 3−8, в низинах — до 13 градусов.

Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью минус 13−15, в низинах возможен туман, завтра днем — 5−7.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19:00 23 декабря до того же времени 24-го в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Карабаше, Магнитогорске и Аше объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

В среду на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер южной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 25 декабря ночью минус 10−15, днем — 4−9 градусов.

В четверг также облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер юго-западный, западный 3−8 м/с. Температура воздуха 26 декабря минус 12−17, днем — 5−10 градусов.