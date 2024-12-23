До минус 23 похолодает в Челябинской области в ночь на вторник

Регион окажется на западной периферии гребня высокого давления.
Во вторник облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами образуются туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 24 декабря ночью минус 11−16, при прояснении — до 23, днем минус 3−8, в низинах — до 13 градусов.
Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью минус 13−15, в низинах возможен туман, завтра днем — 5−7.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19:00 23 декабря до того же времени 24-го в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Карабаше, Магнитогорске и Аше объявляется предупреждение о НМУ первой степени.
В среду на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер южной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 25 декабря ночью минус 10−15, днем — 4−9 градусов.
В четверг также облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер юго-западный, западный 3−8 м/с. Температура воздуха 26 декабря минус 12−17, днем — 5−10 градусов.