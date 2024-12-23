До минус 23 похолодает в Челябинской области в ночь на вторник

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19:00 23 декабря до того же времени 24-го в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Карабаше, Магнитогорске и Аше объявляется предупреждение о НМУ первой степени.