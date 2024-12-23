Минчанка продала машину и отдала 60 тысяч рублей ради «спецоперации» мошенников

Так, в начале декабря 44-летняя минчанка ответила на звонок будто бы из банка, где ей сказали о поданной кредитной заявке. Когда женщина сказала, что заявку на кредит она не подавала, мнимый банковский работник убедил ее о произошедшей утечке данных и сказал, что все ее деньги в опасности. Потом ей позвонили уже якобы из службы безопасности банка, заявляя, что мошенники от ее имени будто бы оформляют кредиты и счета, а из Нацбанка пришло письмо о переводе свыше 112 тысяч рублей, поэтому банк обратился в милицию.