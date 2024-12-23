Минчанка продала машину и отдала 60 тысяч рублей ради «спецоперации» мошенников

Жительница Минска потеряла 60 тысяч белорусских рублей и машину из-за мошенников, пишет БелТА.
Так, в начале декабря 44-летняя минчанка ответила на звонок будто бы из банка, где ей сказали о поданной кредитной заявке. Когда женщина сказала, что заявку на кредит она не подавала, мнимый банковский работник убедил ее о произошедшей утечке данных и сказал, что все ее деньги в опасности. Потом ей позвонили уже якобы из службы безопасности банка, заявляя, что мошенники от ее имени будто бы оформляют кредиты и счета, а из Нацбанка пришло письмо о переводе свыше 112 тысяч рублей, поэтому банк обратился в милицию.
Следом ошарашенной минчанке перезвонили и из «милиции», сообщая, что в отношении нее возбудили уголовное дело, так как мошенники именно на ее счет перевели украденные у людей деньги. Правда, «милиционер» пообещал помочь и сказал, что женщине нужно «увеличить кредитную нагрузку», мол, тогда взятые преступниками займы автоматически закроются. Так, минчанка в мобильном приложения взяла кредит на 60 тысяч рублей и перевела их на «безопасный» счет, а на самом деле — мошенникам.
Еще через пару дней тот же «милиционер» позвонил белоруске и сказал, что мошенников благодаря ей установили, но, чтобы их поймать, ей нужно поучаствовать в спецоперации. А для этого продать свою машину мошенникам, чтобы их можно было задержать после подписания документов. И уже на следующий день белоруска продала машину неизвестным лицам, а деньги вновь перевела аферистам на специальный счет. Только увидев, что вся переписка в чате удалена, минчанка поняла, что ее обманули и пошла в милицию.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
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