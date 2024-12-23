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В Екатеринбурге на Новый год введут особый противопожарный режим

В Новый год в Екатеринбурге введут особый противопожарный режим.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на Новый год введут особый противопожарный режим. Решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— На Новый год значительно вырастает риск возникновения пожаров. Жители массово покупают, хранят и используют пиротехнику. Чтобы защитить екатеринбуржцев, считаю необходимым ввести в городе особый противопожарный режим — соответствующее постановление подпишу на неделе, — рассказал глава Екатеринбурга Алексея Орлова.

Повышенные требования безопасности вступят с 28 декабря. По словам градоначальника, приоритетной задачей муниципалитета являются защита населения.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на время новогодних праздников введут особый режим. На время особого противопожарного режима сотрудники МЧС ужесточат контроль за продажей пиротехники. Силовики будут чаще проводить проверки.