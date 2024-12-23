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Число заболевших ковидом в Крыму за неделю увеличилось на 13%

В Крыму растет заболеваемость ковидом.

Источник: Комсомольская правда

За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму и Севастополе вырос на 13%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С 16 по 22 декабря в Республике Крым и Севастополе было зафиксировано 97 и 85 случаев заражения ковидом соответственно.

Для предотвращения заражения, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, транспорте и медицинских учреждениях.

коронавирус