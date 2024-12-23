Число заболевших ковидом в Крыму за неделю увеличилось на 13%

За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму и Севастополе вырос на 13%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
С 16 по 22 декабря в Республике Крым и Севастополе было зафиксировано 97 и 85 случаев заражения ковидом соответственно.
Для предотвращения заражения, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, транспорте и медицинских учреждениях.