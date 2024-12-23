В Сочи заработали 18 елочных базаров

На территории Сочи открылось 18 елочных базаров. Они работают во всех районах курорта, отметили в мэрии.
В Центральном районе Сочи открыто 11 елочных базаров, в Хостинском — три, в Лазаревском и Адлерском районах — по два. Полный список адресов опубликован на официальном сайте администрации Сочи.
«Для елочных базаров в Сочи отведены официальные оборудованные места. Все точки продажи уже прошли необходимую проверку», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
В сертифицированных точках продажи можно приобрести хвойный деревья и новогодние товары к предстоящим праздникам. Елочные базары открыты до 31 декабря включительно, однако время их работы может быть продлено при наличии спроса.
Кроме того, на курорте функционируют три новогодних ярмарки: на улице Победы, 28 в Лазаревском районе, на Навагинской возле площади Флага в Центральном районе и на Ленина, 1 в Адлерском районе. Там можно приобрести сувениры, изделия из шерсти, сладости и другие товары. Ярмарки открыты ежедневно с 08:30 до 20:00 вплоть до 30 января 2024 года.