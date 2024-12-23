В Сочи заработали 18 елочных базаров

Кроме того, на курорте функционируют три новогодних ярмарки: на улице Победы, 28 в Лазаревском районе, на Навагинской возле площади Флага в Центральном районе и на Ленина, 1 в Адлерском районе. Там можно приобрести сувениры, изделия из шерсти, сладости и другие товары. Ярмарки открыты ежедневно с 08:30 до 20:00 вплоть до 30 января 2024 года.