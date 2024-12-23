Число новых пациентов с ВИЧ на Кубани за год сократилось на 21%

За январь-ноябрь 2024 года в Краснодарском крае было зарегистрировано более 1,4 тыс. ВИЧ-инфицированных. Это на 21,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
В ведомстве отметили, что на 1 декабря 2024 года антиретровирусной терапией было охвачено около 87% ВИЧ-инфицированных, которые состоят на учете в медучреждениях региона. За год данный показатель вырос на 3%.
Ежегодно из средств федерального и краевого бюджетов выделяется достаточный объем финансирования для профилактической работы среди населения и лечения ВИЧ-инфицированных, подчеркнули в министерстве здравоохранения.