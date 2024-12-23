Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число новых пациентов с ВИЧ на Кубани за год сократилось на 21%

Число новых пациентов с ВИЧ на Кубани за год сократилось на 21%. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

За январь-ноябрь 2024 года в Краснодарском крае было зарегистрировано более 1,4 тыс. ВИЧ-инфицированных. Это на 21,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В ведомстве отметили, что на 1 декабря 2024 года антиретровирусной терапией было охвачено около 87% ВИЧ-инфицированных, которые состоят на учете в медучреждениях региона. За год данный показатель вырос на 3%.

Ежегодно из средств федерального и краевого бюджетов выделяется достаточный объем финансирования для профилактической работы среди населения и лечения ВИЧ-инфицированных, подчеркнули в министерстве здравоохранения.

здоровье