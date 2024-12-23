9 марта 2025 года: выходной или рабочий день в России

Многим праздникам на территории РФ уделяют особое внимание. Например, для Нового года правительство определило порядка 10 дней отдыха, а в День защитника Отечества граждане не работают два или три дня. Международный женский день 8 марта также относится к официальным государственным праздникам, до и после которого работающим традиционно дают отдохнуть. Разбираемся, какая ситуация будет с 9 марта в 2025 году и каким будет этот день — рабочим или выходным.