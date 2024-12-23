9 марта 2025 года: выходной или рабочий день в России

Многим праздникам на территории РФ уделяют особое внимание. Например, для Нового года правительство определило порядка 10 дней отдыха, а в День защитника Отечества граждане не работают два или три дня. Международный женский день 8 марта также относится к официальным государственным праздникам, до и после которого работающим традиционно дают отдохнуть. Разбираемся, какая ситуация будет с 9 марта в 2025 году и каким будет этот день — рабочим или выходным.
Производственный календарь на 2025 год
По производственному календарю в 2025 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней, 14 из которых — праздничные. Ознакомиться с инфографикой можно ниже:
Таким образом, отдыхать россияне будут в следующие дни:
с 22 по 23 февраля;
с 8 по 9 марта;
с 1 по 4 мая;
с 8 по 11 мая;
с 12 по 15 июня;
с 2 по 4 ноября;
в предновогодние выходные 31 декабря.
Также в 2025 году будет четыре сокращенных дня: 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября.
Отметим, что рабочий день сокращается на час в том случае, если за ним следует праздничный день. При этом трудовой день не сокращается в том случае, когда после него идет присоединенный к празднику выходной.
9 марта в 2025 году: выходной или рабочий день в России
9 марта 2025 года все работающие по пятидневке россияне могут оставаться дома, ведь это воскресенье, то есть календарный выходной день. Но сотрудникам, у которых один выходной в неделю или труд по сменам, вероятно, придется выйти на работу.
Сотрудник, работавший в официальный выходной или нерабочий праздничный день, может попросить работодателя предоставить ему другой день отдыха. В таком случае за выход на смену он получает сумму в обычном размере. День отдыха оплате не подлежит. Перед принятием решения лучше проконсультироваться с начальством.
Как отдыхаем в честь Международного женского дня — 2025: официальное постановление правительства
9 марта в 2025 году выпадает на воскресенье. Чтобы люди не теряли законные выходные, положенные от государства, в начале октября этого года Михаил Мишустин подписал документ о переносе официальных праздничных дней.
Власти подчеркнули, что в целях рационального использования работниками нерабочих праздничных дней в 2025 году выходной день с субботы, 8 марта, перенесут на пятницу, 13 июня.
В результате 7 марта в 2025 году — это сокращенный на час рабочий день. Сам женский праздник отмечать страна будет в субботу и воскресенье 8 и 9 числа. Отмечать лучше без особого размаха, так как уже в понедельник, 10 марта, нужно будет выйти на работу.
Другие праздничные и выходные дни в марте 2025 года
Наряду с Международным женским днем в России в марте отмечают как светские, так и различные религиозные праздники. Но стоит отметить, что кроме 8 марта официальных праздничных дней ждать не стоит. Можно отметить:
начало Рамадана в первых числах марта;
2 марта — третий день Масленицы;
3 марта — начало Великого поста;
14 марта — День сна;
18 марта — День воссоединения России и Крыма;
25 марта — День работника культуры.
В марте будет 10 выходных дней и 20 рабочих. Напомним, что из дней у сотрудников пятидневки будет сокращенный график — речь идет о 7 марта.
А еще в некоторых регионах России из-за местных обычаев или религиозных практик выделят дополнительные выходные. Например, в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии жители будут отдыхать в дни празднования Ураза-байрама, ориентировочно выпадающего на 30 или 31 марта.
Список источников
1. Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».
2. Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 2024.
3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Статья 152 «Оплата сверхурочной работы».
4. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Статья 153 «Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни».
5. Какие дни в 2025 году нерабочие. Официальный портал Мэра и Правительства Москвы. 2024.
6. В Адыгее определили даты проведения религиозных праздничных дней в 2025 году. Маяк. 2024.
Автор: Валерия Ковешникова