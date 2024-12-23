«Поскользнулся и упал на пол». Белорус получил травму и погиб на вокзале в Варшаве

В Варшаве на вокзале погиб гражданин Беларуси, информирует Sputnik Беларусь.
Несчастный случай с белорусом произошел в столице Польши. Так, местные СМИ сообщили, что на Центральном вокзале Варшавы погиб гражданин Беларуси.
Свидетели трагедии рассказали, что мужчина поскользнулся на полу и упал. На месте происшествия работали две бригады скорой помощи, но спасти его не удалось.
Как установила полиция, погибшему мужчин было 52 года, он являлся гражданином Беларуси и у него не было определенного места жительства.
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