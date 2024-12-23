Количество пострадавших в аварии со школьным автобусом и бензовоз в Башкирии увеличилось с двух до шести человек

Количество пострадавших в аварии в Балтачевском районе Башкирии увеличилось втрое. Об этом рассказала пресс-служба МЧС региона.
Инцидент произошел сегодня недалеко от деревни Ташлы-Елга, столкнулись школьный автобус и бензовоз. В салоне пассажирского транспортного средства были 19 человек, включая 17 детей.
Как ранее сообщала экстренная служба, пятерых детей доставили на осмотр в больницу, двоих взрослых госпитализировали. Шофер бензовоза не пострадал. Всех остальных школьников забрали родители.
После уточнения данных у медицинского учреждения, оказалось, что в результате происшествия пострадали трое взрослых и трое детей, всех шестерых госпитализировали в больницу.
Причина аварии в настоящее время выясняется.
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