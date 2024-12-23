Stray Kids поставили рекорд, в шестой раз возглавив чарт Billboard 200

Артисты из южнокорейского бойз-бэнда Stray Kids стали первыми в истории исполнителями, в шестой раз из шести попаданий занявшими первую строчку в чарте альбомов Billboard 200. На этот раз лидерство в рейтинге занял их свежий дебютный микстейп HOP.