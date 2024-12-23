Прокуратура Самары потребовала от коммунальщиков очистить дороги у завода

В Самаре потребовали от коммунальных служб очистить дороги после снегопадов. Это решение было принято после жалоб работников ООО «Средневолжский станкозавод» на плохое состояние дорог. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Специалисты надзорного ведомства и Госавтоинспекции провели проверку и обнаружили, что тротуары и дороги, ведущие к заводу, завалены снегом. Обслуживающая организация не принимала никаких мер для очистки территории.
Из-за выявленных нарушений прокуратура направила представление в адрес обслуживающей организации с требованием устранить проблемы. Прокурор взял ситуацию под контроль. Работа по уборке снега уже началась.