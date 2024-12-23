Жители Ростова-на-Дону пожаловались на нехватку автобусов № 71

Напомним, ранее о нехватке кадров в АТП также говорил заместитель главы администрации города Дмитрий Симков. По словам чиновника, дефицит водителей сейчас составляет 51%, несмотря на повышение зарплат до 200 тысяч рублей. Также контролируется ситуация с количеством машин. Если их меньше, чем положено, перевозчиков штрафуют.