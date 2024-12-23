Жители Ростова-на-Дону пожаловались в социальных сетях на нехватку автобусов № 71, курсирующих между Центральным рынком и Левенцовкой. Пост был опубликован в одном из городских пабликов VK.
— 25 чeлοвeκ cтοяли нa οcтaнοвκe вοзлe «Зοлοтοгο Βaвилοнa». Автοбуc № 71 пpοexaл мимο в 22:30. Πpοcтοяли нa xοлοдe eще пοлчaca и пpοcтο уexaли нa тaκcи, так как тpaнcпοpтa нe былο, — написала автор поста.
В комментариях некоторые люди подтвердили ситуацию, были нарекания и к другим маршрутам. Ростовчане согласились, что городу нужно больше водителей общественного транспорта.
Напомним, ранее о нехватке кадров в АТП также говорил заместитель главы администрации города Дмитрий Симков. По словам чиновника, дефицит водителей сейчас составляет 51%, несмотря на повышение зарплат до 200 тысяч рублей. Также контролируется ситуация с количеством машин. Если их меньше, чем положено, перевозчиков штрафуют.