Воронежцам рассказали, стоит ли ждать снега на Новый год

В канун Нового года, 31 декабря, и в ночь на 1 января в Воронеже ожидается «слабый минус». Столбики термометров могут опуститься до −2…-3 градусов. Тумана не ожидается, как и снега. Праздник пройдет без мороза и сугробов. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков в понедельник, 23 декабря.
Новогодние выходные также будут теплыми, с аналогичной температурой воздуха. Согласно многолетним метеонаблюдениям, самая поздняя дата формирования снежного покрова в регионе — 16 января. Вполне вероятно, что в этом году регион также уложится в эти сроки, и тогда на каникулах возможно выпадение осадков.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что последняя рабочая неделя 2024 года в областном центре будет туманной.