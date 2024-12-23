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Воронежцам рассказали, стоит ли ждать снега на Новый год

Температура воздуха составит максимум −3 градуса.

Сейчас в Ричмонде: -7° 2 м/с 86% 773 мм рт. ст. +1°
Источник: РИА "Воронеж"

В канун Нового года, 31 декабря, и в ночь на 1 января в Воронеже ожидается «слабый минус». Столбики термометров могут опуститься до −2…-3 градусов. Тумана не ожидается, как и снега. Праздник пройдет без мороза и сугробов. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков в понедельник, 23 декабря.

Новогодние выходные также будут теплыми, с аналогичной температурой воздуха. Согласно многолетним метеонаблюдениям, самая поздняя дата формирования снежного покрова в регионе — 16 января. Вполне вероятно, что в этом году регион также уложится в эти сроки, и тогда на каникулах возможно выпадение осадков.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что последняя рабочая неделя 2024 года в областном центре будет туманной.