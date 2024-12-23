Воронежцам рассказали, стоит ли ждать снега на Новый год

В канун Нового года, 31 декабря, и в ночь на 1 января в Воронеже ожидается «слабый минус». Столбики термометров могут опуститься до −2…-3 градусов. Тумана не ожидается, как и снега. Праздник пройдет без мороза и сугробов. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков в понедельник, 23 декабря.