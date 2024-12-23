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Елочные базары и магазины в Москве: адреса, цены, полезные советы

Главный атрибут новогодних праздников — нарядная елка. Москва предлагает большой выбор мест, где можно ее приобрести — от традиционных елочных базаров до онлайн-сервисов. «Газета.Ru» составила список самых популярных торговых точек, где можно купить живую елку в Москве, и советы, как сделать правильный выбор.

Источник: Газета.Ру

Главный атрибут новогодних праздников — нарядная елка. Москва предлагает большой выбор мест, где можно ее приобрести — от традиционных елочных базаров до онлайн-сервисов. «Газета.Ru» составила список самых популярных торговых точек, где можно купить живую елку в Москве, и советы, как сделать правильный выбор.

Елочные базары.

Елочные базары — традиционный вариант для покупки елки к празднику. В Москве с 20 декабря действует 240 точек, которые предлагают широкий выбор живых елей, сосен и пихт на любой вкус и кошелек. По данным Департамента торговли и услуг Москвы, на них представлена продукция Пермского края, Башкирии, а также зарубежные ели.

Работать елочные базары будут вплоть до 31 декабря. Узнать их легко: все официальные елочные базары в Москве имеют одинаковое оформление, ограждение и освещение.

Полный список адресов елочных базаров вы можете посмотреть на Портале открытых данных Москвы. Опция «Рядом со мной» позволит вам найти ближайшие к вашему местоположению точки по продаже елок.

Преимущества покупки елки на елочном базаре:

* Атмосфера. Елочные базары создают праздничное настроение, покупка елки позволит почувствовать приближение праздника.

* Большой выбор. Базары предлагают разнообразие новогодних деревьев, а также хвойных букетов. Вы самостоятельно можете оценить высоту, форму, пушистость, свежесть елки.
* Цена. Предприниматели самостоятельно определяют стоимость продукции. Как правило, цены на елочных базарах более доступные и гибкие. За два-три дня до Нового года стоимость может быть снижена. На отечественную продукцию цена начинается от 1 тыс. руб. за погонный метр, на импортную — от 5,5 тыс. руб. за погонный метр.

Недостатки:

* Расположение. Хотя новогодних базаров в Москве множество, не всем удобно добираться до них, а затем транспортировать елку домой.

* Ассортимент. На елочных базарах представлен стандартный выбор елок, пихт, сосен и елей для городских квартир. Если вам нужно что-то особенное, то лучше воспользоваться предложениями специализированных магазинов.

Сетевые магазины.

Крупные сетевые магазины, например, «Ашан», «Лемана Про», в преддверии Нового года продают живые елки. Вы можете выбрать дерево в магазине или заказать его на сайте и ~оформить доставку~.

Преимущества покупки елки в сетевых магазинах:

* Удобство. Сетевые магазины расположены практически во всех районах Москвы, что делает их доступными для большинства покупателей. Кроме того, вы можете оформить доставку дерева до квартиры.

* Ассортимент. Огромный выбор елок на любой вкус: от стандартных вариантов до экзотических разновидностей. Удобно, что на месте вы сразу можете приобрести гирлянды, елочные украшения и другие новогодние товары.
* Качество. Как правило, сетевые магазины внимательно следят за качеством своей продукции.

Недостатки:

* Свежесть. Обратите внимание на этот параметр. Закупка товара происходит заранее, поэтому елки некоторое время могли храниться на складах.

Сетевые магазины предлагают елки разной стоимости. Помимо дорогих премиум-деревьев, есть и бюджетные варианты — от 1,4 тыс. руб.

Интернет-магазины.

Купить живую елку также можно через интернет-магазины. Есть сайты, специализирующиеся на продаже елок и новогодней продукции с доставкой до адреса клиента.

Большой выбор новогодних деревьев также предлагают известные маркетплейсы. Это удобный способ приобрести елку, не выходя из дома.

Преимущества покупки елки в интернет-магазинах:

* Удобство. Можно заказать елку с доставкой на дом в любое удобное время. Есть даже экспресс-доставка за один-два часа.

* Ассортимент. Широкий выбор елок разных сортов, размеров.
* Отзывы. Можно почитать отзывы других покупателей и сделать более осознанный выбор.

Недостатки:

* Невозможность заранее посмотреть елку. Качество и внешний вид вы сможете оценить только в момент доставки.

* Доставка. Стоимость доставки может быть включена в цену, что делает покупку дороже.

Питомники в Подмосковье.

Жители столичного региона также могут срубить елку самостоятельно (но не где угодно — это важно помнить). Услугу предлагают подмосковные лесные питомники.

Акцию «Ель домой — всей семьей» шестой год подряд проводит Комитет лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2024 году в акции участвует три лесных питомника:

* Дмитровский: 56.316254, 37.525118. Адрес: Дмитров, ул. Сосновая, д. 1. Контактное лицо: инженер питомника — Галина Хренова, +7 (916)477−89−58.

* Сергиево-Посадский: 56.347114, 38.165364. Адрес: г. Сергиев Посад, поселок Лесхоза, ул. Базисный питомник, д. 10 А. Контактное лицо: инженер питомника Сергей Сесин, +7 (915)234−73−38.
* Ульянинский: 55.339222, 38.428113. Адрес: Раменский г. о., село Ульянино, поселок Лесничество. Контактное лицо: инженер питомника Нина Герасименко, +7 (916)989−32−98.

Акция проходит с 14 по 30 декабря. Время работы питомников с 10:00 до 15:00.

Во всех трех питомниках можно приобрести ~ель европейскую~ по таким ценам:

1,5 — 2 м — 1 700 ₽

2,1 — 3,0 м — 3 600 ₽
3,1 — 4,0 м — 6 500 ₽
4,1 — 6,0 м — 15 000 ₽
6,1 — 7,0 м — 27 000 ₽

Кроме того, в Сергиево-Посадском питомнике можно приобрести ~ель колючую голубую и сизую~.

Стоимость деревьев:

1,5 — 2 м — 3,3 тыс. руб.

2,1 — 3,0 м — 5 тыс. руб.
3,1 — 4,0 м — 16,5 тыс. руб.
4,1 — 6,0 м — 28 тыс. руб.
6,1 — 7,0 м — 35 тыс. руб.

Покупка елки таким способом может стать захватывающим новогодним приключением для всей семьи. Учтите, что рубку дерева вам придется выполнить самостоятельно в присутствии сотрудника питомника.

Преимущества покупки елки в питомнике:

* Атмосфера. Поездка за елкой вместе с детьми добавит вам праздничных эмоций.

* Цена. Стоимость елки ниже, чем при покупке в торговой сети.
* Возможность выбора. Вы сами выберете понравившееся дерево и спилите его.

Недостатки:

* Заготовка и доставка. Рубить или пилить дерево придется самостоятельно. Вопрос транспортировки вашей пушистой красавицы тоже лежит на вас.

* Ассортимент. Предлагаются деревья трех видов, а также еловый лапник.