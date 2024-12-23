Елочные базары и магазины в Москве: адреса, цены, полезные советы

Главный атрибут новогодних праздников — нарядная елка. Москва предлагает большой выбор мест, где можно ее приобрести — от традиционных елочных базаров до онлайн-сервисов. «Газета.Ru» составила список самых популярных торговых точек, где можно купить живую елку в Москве, и советы, как сделать правильный выбор.
Елочные базары.
Елочные базары — традиционный вариант для покупки елки к празднику. В Москве с 20 декабря действует 240 точек, которые предлагают широкий выбор живых елей, сосен и пихт на любой вкус и кошелек. По данным Департамента торговли и услуг Москвы, на них представлена продукция Пермского края, Башкирии, а также зарубежные ели.
Работать елочные базары будут вплоть до 31 декабря. Узнать их легко: все официальные елочные базары в Москве имеют одинаковое оформление, ограждение и освещение.
Полный список адресов елочных базаров вы можете посмотреть на Портале открытых данных Москвы. Опция «Рядом со мной» позволит вам найти ближайшие к вашему местоположению точки по продаже елок.
Преимущества покупки елки на елочном базаре:
* Атмосфера. Елочные базары создают праздничное настроение, покупка елки позволит почувствовать приближение праздника.
Недостатки:
* Расположение. Хотя новогодних базаров в Москве множество, не всем удобно добираться до них, а затем транспортировать елку домой.
Сетевые магазины.
Крупные сетевые магазины, например, «Ашан», «Лемана Про», в преддверии Нового года продают живые елки. Вы можете выбрать дерево в магазине или заказать его на сайте и ~оформить доставку~.
Преимущества покупки елки в сетевых магазинах:
* Удобство. Сетевые магазины расположены практически во всех районах Москвы, что делает их доступными для большинства покупателей. Кроме того, вы можете оформить доставку дерева до квартиры.
Недостатки:
* Свежесть. Обратите внимание на этот параметр. Закупка товара происходит заранее, поэтому елки некоторое время могли храниться на складах.
Сетевые магазины предлагают елки разной стоимости. Помимо дорогих премиум-деревьев, есть и бюджетные варианты — от 1,4 тыс. руб.
Интернет-магазины.
Купить живую елку также можно через интернет-магазины. Есть сайты, специализирующиеся на продаже елок и новогодней продукции с доставкой до адреса клиента.
Большой выбор новогодних деревьев также предлагают известные маркетплейсы. Это удобный способ приобрести елку, не выходя из дома.
Преимущества покупки елки в интернет-магазинах:
* Удобство. Можно заказать елку с доставкой на дом в любое удобное время. Есть даже экспресс-доставка за один-два часа.
Недостатки:
* Невозможность заранее посмотреть елку. Качество и внешний вид вы сможете оценить только в момент доставки.
Питомники в Подмосковье.
Жители столичного региона также могут срубить елку самостоятельно (но не где угодно — это важно помнить). Услугу предлагают подмосковные лесные питомники.
Акцию «Ель домой — всей семьей» шестой год подряд проводит Комитет лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В 2024 году в акции участвует три лесных питомника:
* Дмитровский: 56.316254, 37.525118. Адрес: Дмитров, ул. Сосновая, д. 1. Контактное лицо: инженер питомника — Галина Хренова, +7 (916)477−89−58.
Акция проходит с 14 по 30 декабря. Время работы питомников с 10:00 до 15:00.
Во всех трех питомниках можно приобрести ~ель европейскую~ по таким ценам:
1,5 — 2 м — 1 700 ₽
Кроме того, в Сергиево-Посадском питомнике можно приобрести ~ель колючую голубую и сизую~.
Стоимость деревьев:
1,5 — 2 м — 3,3 тыс. руб.
Покупка елки таким способом может стать захватывающим новогодним приключением для всей семьи. Учтите, что рубку дерева вам придется выполнить самостоятельно в присутствии сотрудника питомника.
Преимущества покупки елки в питомнике:
* Атмосфера. Поездка за елкой вместе с детьми добавит вам праздничных эмоций.
Недостатки:
* Заготовка и доставка. Рубить или пилить дерево придется самостоятельно. Вопрос транспортировки вашей пушистой красавицы тоже лежит на вас.