Елочные базары и магазины в Москве: адреса, цены, полезные советы

Главный атрибут новогодних праздников — нарядная елка. Москва предлагает большой выбор мест, где можно ее приобрести — от традиционных елочных базаров до онлайн-сервисов. «Газета.Ru» составила список самых популярных торговых точек, где можно купить живую елку в Москве, и советы, как сделать правильный выбор.

Елочные базары — традиционный вариант для покупки елки к празднику. В Москве с 20 декабря действует 240 точек, которые предлагают широкий выбор живых елей, сосен и пихт на любой вкус и кошелек. По данным Департамента торговли и услуг Москвы, на них представлена продукция Пермского края, Башкирии, а также зарубежные ели.

Работать елочные базары будут вплоть до 31 декабря. Узнать их легко: все официальные елочные базары в Москве имеют одинаковое оформление, ограждение и освещение.

Полный список адресов елочных базаров вы можете посмотреть на Портале открытых данных Москвы. Опция «Рядом со мной» позволит вам найти ближайшие к вашему местоположению точки по продаже елок.

* Цена. Предприниматели самостоятельно определяют стоимость продукции. Как правило, цены на елочных базарах более доступные и гибкие. За два-три дня до Нового года стоимость может быть снижена. На отечественную продукцию цена начинается от 1 тыс. руб. за погонный метр, на импортную — от 5,5 тыс. руб. за погонный метр.