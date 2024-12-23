Глава РАН назвал главные задачи академии в 2025 году

«Один из главных моментов — совершенствование научно-методического руководства. Мы говорим о том, что у нас главная задача — чтобы Российская академия наук могла эффективно формулировать и ставить государственные задания на исследования нашим научно-исследовательским институтам и университетам. Вторая, конечно, программа — отчеты. Мы должны более внимательно, требовательно подходить к отчетам по госзаданиям про исследования», — рассказал Красников.