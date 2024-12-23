Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РАН назвал главные задачи академии в 2025 году

Ими станут совершенствование методического руководства, контроль за отчетами и инвестиции, сообщил Геннадий Красников.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Российской академии наук Геннадий Красников назвал в числе трех главных задач Академии в 2025 году совершенствование научно-методического руководства, контроль за отчетами по госзаданиям, а также вопросы капитальных инвестиций. Об этом глава РАН сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Один из главных моментов — совершенствование научно-методического руководства. Мы говорим о том, что у нас главная задача — чтобы Российская академия наук могла эффективно формулировать и ставить государственные задания на исследования нашим научно-исследовательским институтам и университетам. Вторая, конечно, программа — отчеты. Мы должны более внимательно, требовательно подходить к отчетам по госзаданиям про исследования», — рассказал Красников.

В качестве третьей важнейшей задачи он выделил «вопросы больших вложений, капитальные инвестиции в наши институты, создание кампусов и приборной базы».