Полковник МВД в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» Максимова

27 июня 2005 года представители Генпрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что в убийстве 41-летнего журналиста Максима Максимова подозреваются три сотрудника ГУ МВД по СЗФО — замначальника 6-го отдела оперативно-розыскного бюро Михаил Смирнов, а также майоры Андрей Бочуров и Лев Пятов. В августе 2006 года их дело направили в суд, однако из-за того, что тело журналиста так и не было найдено, обвинения по этому эпизоду милиционерам предъявлять не стали. По обвинению в фальсификации доказательств они были оправданы присяжными, после чего Верховный суд подтвердил оправдательный приговор.