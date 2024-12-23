Проезд по Витебской развязке временно стал бесплатным

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи, открыл ключевые объекты транспортной инфраструктуры по всей стране. В числе первых запустили новый участок Западного скоростного диаметра (ЗСД) — Витебскую развязку, сообщает пресс-служба Смольного. На открытии присутствовали губернатор Александр Беглов и председатель городского ЗакСа Александр Бельский. Глава государства отметил, что данное сооружение станет важным шагом в создании Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), что улучшит маршруты для горожан и снимет нагрузку с городских улиц.