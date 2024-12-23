В РАН прокомментировали открытие представительства в Донецке

«Мы сразу же отводим достаточно большую роль этому представительству: чтобы оно не только консолидировало научное сообщество Донецка, но и Луганской Республики, Херсона, Запорожья. А там очень большой сложившийся традиционный научный потенциал», — рассказал Красников.