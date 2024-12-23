В РАН прокомментировали открытие представительства в Донецке

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Представительство Российской академии наук, которое скоро откроется в Донецке, станет консолидировать научное сообщество Донбасса и Новороссии. Об этом президент РАН Геннадий Красников сообщил в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы сразу же отводим достаточно большую роль этому представительству: чтобы оно не только консолидировало научное сообщество Донецка, но и Луганской Республики, Херсона, Запорожья. А там очень большой сложившийся традиционный научный потенциал», — рассказал Красников.
Руководитель нового представительства будет в ближайшее время утвержден на заседании президиума РАН. Изменения в устав РАН, связанные с созданием нового представительства, направлены в правительство РФ на утверждение, сообщил академик Красников.