Выведены новые сорта ячменя и овса для северных регионов РФ

Также специалисты ФИЦКИА вывели новый сорт ячменя «Кварт». «Этот сорт ячменя разрабатывался с 2008 года, — уточнила собеседница агентства. — Более 15 лет ушло на его создание». Это скороспелый сорт, что важно в условиях севера, где короткий вегетационный период. Урожайность за последние пять лет составила 4,95 т/га, это выше, чем у сорта-стандарта, у которого урожайность — 3,94 т/га. «Кварт» способен противостоять действию неблагоприятных факторов окружающей среды, устойчив к полеганию и болезням. Специалисты рекомендуют его для северных регионов.