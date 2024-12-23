Выведены новые сорта ячменя и овса для северных регионов РФ

АРХАНГЕЛЬСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) вывели новый сорт ярового овса «Светик». Это первый сорт овса голозерной формы, предназначенный для выращивания в северных регионах России, рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории растениеводства Архангельского НИИ сельского хозяйства Людмила Попова.
«Овес яровой “Светик” — это овес голозерной формы. Есть пленчатые и голозерные сорта овса, отличие их в качестве. Это у нас первый овес голозерной формы, до этого все были пленчатые. У него более высокое качество. Его удобнее обрабатывать, использовать на корм скоту», — сказала Попова.
Работа над сортом велась восемь лет. Получился среднеспелый овес с высоким содержанием белка и хорошей урожайностью, устойчив к полеганию и осыпанию. Новый сорт предназначен для производства продовольственного и фуражного зерна. «Светик» рекомендован для возделывания в Северном, Северо-Западном и Центральном регионах РФ.
Также специалисты ФИЦКИА вывели новый сорт ячменя «Кварт». «Этот сорт ячменя разрабатывался с 2008 года, — уточнила собеседница агентства. — Более 15 лет ушло на его создание». Это скороспелый сорт, что важно в условиях севера, где короткий вегетационный период. Урожайность за последние пять лет составила 4,95 т/га, это выше, чем у сорта-стандарта, у которого урожайность — 3,94 т/га. «Кварт» способен противостоять действию неблагоприятных факторов окружающей среды, устойчив к полеганию и болезням. Специалисты рекомендуют его для северных регионов.
По итогам 2024 года ученым также удалось получить перспективный материал для создания новых сортов клевера лугового.