На дороге Дюртюли-Нефтекамск в аварии с двумя «Ладами» разбилась насмерть женщина

Сегодня днем, 23 декабря, в Краснокамском районе Башкирии смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.
66-летний мужчина за рулем Lada Largus, в салоне которой было пять человек, ехал со стороны Нефтекамска в направлении Уфы. На 55 километре дороги Дюртюли-Нефтекамск он допустил столкновение со встречной Lada Vesta, которой управлял 58-летний водитель.
В результате происшествия 50-летняя женщина, которая сидела на заднем сидении «Ларгуса» получила тяжелые травмы, она скончалась на месте ЧП. Остальные пассажиры авто госпитализированы с различными травмами.
В настоящее время сотрудники полиции и экстренных служб выясняют причины и обстоятельства инцидента.
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