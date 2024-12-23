На дороге Дюртюли-Нефтекамск в аварии с двумя «Ладами» разбилась насмерть женщина

66-летний мужчина за рулем Lada Largus, в салоне которой было пять человек, ехал со стороны Нефтекамска в направлении Уфы. На 55 километре дороги Дюртюли-Нефтекамск он допустил столкновение со встречной Lada Vesta, которой управлял 58-летний водитель.