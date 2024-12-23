Как ЧП с танкерами отразится на курортном сезоне в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Ситуация с крушением танкеров с мазутом в Керченском проливе и выбросом нефтесодержащих продуктов в море и на берег не отразится на курортном сезоне 2025 года в Крыму, поскольку к тому времени все последствия ЧП будут устранены. Об этом на встрече с представителями СМИ заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.