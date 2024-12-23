Министр образования Иванец: новый учебник истории для 11 класса дает оценку событиям 2020 года в Беларуси

Затем Андрей Иванец рассказал, что широко будет освещаться тема воссоединения белорусского народа в 1939 году, которая является одним из важнейших этапов становления Беларуси. Также он сказал, что в учебнике будут вопросы геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, партизанское и подпольное движение. Также он сказал о важности донести историческую правду о Великой Отечественной войне, становлении суверенной Беларуси, темы президентской республики, исторического выбора белорусов, цветные революции, референдумы 1994, 1995 и других годов.