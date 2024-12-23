Министр образования Иванец: новый учебник истории для 11 класса дает оценку событиям 2020 года в Беларуси

Министр образования Андрей Иванец сказал, что новый учебник истории для 11 класса дает оценку событиям 2020 года в Беларуси, пишет БелТА.
Так, глава Минобразования сообщил об обсуждении учебного пособия «История Беларуси в контексте всемирной истории» для 11-х классов. Он отметил, что в учебнике — один из важнейших периодов становления белорусской государственности, охватывающий двадцатый век и первую четверть двадцать первого века. При этом Иванец отметил, что в Беларуси готовы осветить историческую правду, которой раньше в учебниках уделяли не такое большое внимание.
— Мы уже готовы достаточно открыто ответить на те вопросы, те вызовы исторической правды, которые, наверное, не так сильно освещали в наших учебных пособиях, — прокомментировал он.
Затем Андрей Иванец рассказал, что широко будет освещаться тема воссоединения белорусского народа в 1939 году, которая является одним из важнейших этапов становления Беларуси. Также он сказал, что в учебнике будут вопросы геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, партизанское и подпольное движение. Также он сказал о важности донести историческую правду о Великой Отечественной войне, становлении суверенной Беларуси, темы президентской республики, исторического выбора белорусов, цветные революции, референдумы 1994, 1995 и других годов.
Но еще Иванец сказал, что в учебнике описывают и дают оценку событиям 2020 года в Беларуси.
— Будем очень серьезно описывать и давать оценку тем событиям, которые происходили в 2020 году в нашей стране, — прокомментировал министр образования.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2025 год будет непростым.
Кроме того, президент заявил о невозможности существования Европы без Беларуси и России.