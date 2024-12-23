БФУ им. Канта открыл центр в области нейронаук и образования в Мексике

КАЛИНИНГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (БФУ) совместно с Лагосским кампусом Университета Гвадалахары открыл центр в области нейронаук и образования в Мексике. Об этом сообщили в пресс-службе БФУ.
«Во время своего визита в Мексику делегация БФУ приняла участие в Первой российско-мексиканской школе по нейродинамике и психологии образования и открыла совместный мексиканско-российский центр в области нейронаук и образования», — уточнили ТАСС в пресс-службе.
В переговорах сотрудничестве в рамках центра приняли участие руководитель Института образования и гуманитарных наук БФУ Анна Бударина, руководитель Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта Александра Храмова и директор Высшей школы образования и психологии БФУ Марина Храмова. Со стороны Университета Гвадалахары участвовали исследователи Лаборатории сложных систем, Лаборатории лазерной физики и оптики и Лаборатории искусственного интеллекта, а также представители профессорско-преподавательского состава всех факультетов университета во главе с проректором Лагосского кампуса Карлой Н. П. Мартинес.
«Заключение соглашения о сотрудничестве и открытие совместного центра в области нейронаук и образования является чрезвычайно значимым шагом многовекторного сотрудничества между нашими университетами. Этому способствуют и совместные научные исследования, и планируемые крупные международные проекты совместно с нашими партерами из Мексики и Индии, и образовательные проекты по продвижению русского языка и культуры. Коллеги партнерского вуза также познакомили нас с исследованиями Лаборатории цифровой гуманитаристики и Центром клинической психологии», — отметила Бударина.
Руководитель Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ Александр Храмов сообщил, что в рамках визита в Мексику был дан старт созданию совместной мексиканско-российской научно-исследовательской лаборатории. «Мы обсудили совместную работу по использованию технологий искусственного интеллекта на основе резервуаров вычислений для создания цифровых двойников волоконных лазерных систем, что важно для их разработки и оптимизации в современных системах связи, спектроскопии и т. д. Данная работа будет отправлена в ведущий физический журнал Physical review letters», — уточнил он.
Заведующий кафедрой Центра биомедицинских технологий Мадридского политехнического университета Александр Писарчик отметил, что соглашение о сотрудничестве ознаменует начало новых образовательных программ для студентов и аспирантов из России и Мексики. «Одним из ключевых шагов станет организация курсов испанского и русского языков для содействия межкультурному взаимодействию и расширения возможностей для обмена знаниями. Искренне надеюсь, что подобные школы станут ежегодной традицией, укрепляя связи между нашими странами, расширяя горизонты научного сотрудничества и открывая путь к новым открытиям», — привели в пресс-службе его слова.
Об университете в Мексике.
Гвадалахарский университет (исп. Universidad de Guadalajara) является вторым из старейших мексиканских университетов, и пятым в Северной Америке. По количеству студентов в Мексике он уступает только Национальному автономному университету. В настоящее время Университет Гвадалахары состоит из шести кампусов и девяти региональных отделений в штате Халиско. В университете обучается более 280 тыс. студентов уровней бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по более чем 300 образовательным программам. Основные направления подготовки и группы специальностей в Лагосском кампусе охватывают регионалистику, биоразнообразие и технологические инновации, гуманитарные науки, зарубежное искусство и культуру, социальные науки, точные науки и технологии, естественные науки, сообщили в пресс-службе БФУ.