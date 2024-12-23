БФУ им. Канта открыл центр в области нейронаук и образования в Мексике

Гвадалахарский университет (исп. Universidad de Guadalajara) является вторым из старейших мексиканских университетов, и пятым в Северной Америке. По количеству студентов в Мексике он уступает только Национальному автономному университету. В настоящее время Университет Гвадалахары состоит из шести кампусов и девяти региональных отделений в штате Халиско. В университете обучается более 280 тыс. студентов уровней бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по более чем 300 образовательным программам. Основные направления подготовки и группы специальностей в Лагосском кампусе охватывают регионалистику, биоразнообразие и технологические инновации, гуманитарные науки, зарубежное искусство и культуру, социальные науки, точные науки и технологии, естественные науки, сообщили в пресс-службе БФУ.