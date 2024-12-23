Новое здание театра Камала откроется в ближайшие дни — Минниханов

Раис РТ считает, что построить такое здание в такие короткие сроки — мировой рекорд. Вместе с тем это очень сложный, технологичный объект, который требует соответствующих компетенций и навыков в управлении. Вместе с тем, по мнению Минниханова, объект еще «надо оживить». И это должен быть не просто зрительный зал, а целая экосистема, связанная и с театром, и с национальными традициями и языком.