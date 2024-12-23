Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СИЗО-1 Ростова не подтвердилась история с допуском женщин в мужские камеры

В СИЗО Ростова не оказывали «услугу» по платному допуску женщин в мужские камеры.

Источник: Комсомольская правда

Информация о том, что сотрудник СИЗО-1 Ростова-на-Дону водил женщин в мужские камеры не подтвердилась. Об этом после проверки сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростову-на-Дону.

— Информация, размещенная в ряде телеграмм-каналов и СМИ о том, что «сотрудник скандального ростовского СИЗО-1 за деньги водил женщин из отдельного корпуса в мужские камеры и за каждую такую “услугу” брал около 100 тысяч рублей» не соответствует действительности, — рассказали журналистам.

Известно, что ситуацию на месте выясняли сотрудники управления собственной безопасности донского ГУФСИН.

Напомним, ранее в сети распространилась непроверенная информация о том, что один из работников режимного учреждения якобы приводил девушек для некоего «смотрящего». При этом неоднозначное заявление не подкреплялось доказательствами.