В СИЗО-1 Ростова не подтвердилась история с допуском женщин в мужские камеры

— Информация, размещенная в ряде телеграмм-каналов и СМИ о том, что «сотрудник скандального ростовского СИЗО-1 за деньги водил женщин из отдельного корпуса в мужские камеры и за каждую такую “услугу” брал около 100 тысяч рублей» не соответствует действительности, — рассказали журналистам.