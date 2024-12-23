Ришату Тухватуллину присвоили звание народного артиста Татарстана

Ришату Тухватуллину — 35 лет. Певец родился в деревне Карамалы-Губеево в Башкортостане. Он не посещал музыкальную школу, самостоятельно учился играть на баяне, гитаре и клавишных инструментах. На сцене выступал с детского сада. С отличием окончил Октябрьское музыкальное училище.