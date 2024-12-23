Певцу Ришату Тухватуллину присвоили звание народного артиста Татарстана. Соответствующую награду ему вручил глава республики Рустам Минниханов.
В соцсетях звезда татарской эстрады поблагодарил своих фанатов, раиса, министра культуры Татарстана Ираду Аюпову и родителей.
Ришату Тухватуллину — 35 лет. Певец родился в деревне Карамалы-Губеево в Башкортостане. Он не посещал музыкальную школу, самостоятельно учился играть на баяне, гитаре и клавишных инструментах. На сцене выступал с детского сада. С отличием окончил Октябрьское музыкальное училище.
Прошлым летом Ришат Тухватуллин женился на певице Алие Карачуриной. В апреле 2024 года у пары родился сын Алим. Ранее певец удостоился званий заслуженного артиста Татарстана и Башкортостана.