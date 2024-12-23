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Ришату Тухватуллину присвоили звание народного артиста Татарстана

Награду певцу вручил глава республики Рустам Минниханов.

Источник: соцсети Ришата Тухватуллина

Певцу Ришату Тухватуллину присвоили звание народного артиста Татарстана. Соответствующую награду ему вручил глава республики Рустам Минниханов.

В соцсетях звезда татарской эстрады поблагодарил своих фанатов, раиса, министра культуры Татарстана Ираду Аюпову и родителей.

Ришату Тухватуллину — 35 лет. Певец родился в деревне Карамалы-Губеево в Башкортостане. Он не посещал музыкальную школу, самостоятельно учился играть на баяне, гитаре и клавишных инструментах. На сцене выступал с детского сада. С отличием окончил Октябрьское музыкальное училище.

Прошлым летом Ришат Тухватуллин женился на певице Алие Карачуриной. В апреле 2024 года у пары родился сын Алим. Ранее певец удостоился званий заслуженного артиста Татарстана и Башкортостана.