В 2024 году более 7 тысяч жителей Кубани добровольно сдали кровь

В 2024 году специалисты краевой Станции переливания крови провели 132 выездных акции в муниципалитеты и на территории различных предприятий и организаций. Целью этих мероприятий было собрать кровь и ее компоненты для медицинских учреждений Краснодарского края. Благодаря добровольной сдачи крови врачи спасли жизнь более 1 тыс. пациентам онкогематологическими заболеваниями.
В этом году запланированы последние выезды мобильного комплекса в три муниципальных образования края: 25 декабря — в Славянске-на-Кубани, в Центральной районной больнице. 26 декабря — в ст. Динская, в Центральной больнице района. 27 декабря — в Краснодаре, в Станция переливания крови. Любой желающий может стать участником акции. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.