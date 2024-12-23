В 2024 году более 7 тысяч жителей Кубани добровольно сдали кровь

В этом году запланированы последние выезды мобильного комплекса в три муниципальных образования края: 25 декабря — в Славянске-на-Кубани, в Центральной районной больнице. 26 декабря — в ст. Динская, в Центральной больнице района. 27 декабря — в Краснодаре, в Станция переливания крови. Любой желающий может стать участником акции. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.