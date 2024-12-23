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Участников ЧР по фигурному катанию поздравили на новогодней вечеринке

Гости города тепло отозвались об Омске и организации Чемпионата России по фигурному катанию.

Источник: Комсомольская правда

Вчера в Омске завершился Чемпионат России по фигурному катанию. Официальная часть, включая чествование победителей, прошла в G-Drive Арене«. Но Омск не смог отпустить гостей без “хлеба-соли” — для участников чемпионата устроили закрытую вечеринку в новогоднем стиле.

Красивыми вдохновляющими кадрами с нее поделился золотой призер соревнований Александр Галлямов. Вместе со своей парнершей Анастасией Мишиной они завоевали первое место среди спортивных пар. Судя по интерьеру, торжественный прием прошел в здании Омской драмы или музея имени Врубеля.

Участники и победители соревнований отметили хорошую организацию турнира и замечательную атмосферу. Так, Александр Галлямов написал в своем ТГ-канале, что «в Омске становишься ближе к космосу».

Положительными эмоциями поделились также чемпионы России в танцах на льду Иван Букин и Александра Степанова.

«Невероятная поддержка, тепло и волшебно, настоящий предновогодний праздник», — поделилась Александра.