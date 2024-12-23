Участников ЧР по фигурному катанию поздравили на новогодней вечеринке

Вчера в Омске завершился Чемпионат России по фигурному катанию. Официальная часть, включая чествование победителей, прошла в G-Drive Арене«. Но Омск не смог отпустить гостей без “хлеба-соли” — для участников чемпионата устроили закрытую вечеринку в новогоднем стиле.