В Иркутске жителям аварийных домов передали ключи от новых квартир

— Сегодня, 23 декабря, мы передали ключи 14 семьям, в ближайшее время еще 156 переедут в новые квартиры в этом же жилом комплексе. Как правильно отметил президент страны Владимир Путин, это единственная в мире программа, которая позволяет за счет государства бесплатно предоставлять жилье взамен аварийного, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.