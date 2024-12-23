В Иркутске жителям аварийных домов передали ключи от новых квартир

В микрорайоне Эволюция в переулке Археолога Михаила Герасимова построили две 17-этажные блок-секции с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Иркутска, жилье предназначено для переселения людей из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017.
Напомним, блок-секции возводили с весны 2023. За прошедшие пять лет из непригодного для проживания жилья переехали 2 078 семей.
— Сегодня, 23 декабря, мы передали ключи 14 семьям, в ближайшее время еще 156 переедут в новые квартиры в этом же жилом комплексе. Как правильно отметил президент страны Владимир Путин, это единственная в мире программа, которая позволяет за счет государства бесплатно предоставлять жилье взамен аварийного, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
Кстати, сейчас на смежной территории этого же переулка завершаются работы по строительству еще двух блок-секций. Уже в первом квартале следующего года туда смогут заехать 170 семей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 16 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Иркутской области.