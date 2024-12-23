Обнаружено распознающее все варианты коронавируса антитело

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи обнаружили универсальное антитело, которое распознает все существующие варианты коронавируса SARS-CoV-2. В ближайшее время должны начаться клинические испытания этого антитела, сообщил заместитель директора центра Денис Логунов.
«Могу сказать, что нам удалось найти абсолютно эволюционно консервативное антитело, и даже не одно, на разные участки белка S коронавируса SARS-CoV-2. И вот сейчас мы с этим антителом должны выходить в клинические исследования. Это будет такое универсальное антитело, которое, по крайней мере, на сегодня, распознает от “Уханя” до самых последних вариантов вируса SARS-CoV-2», — сказал он в эфире программы издания РБК и Сбербанка «Теория всего. Смыслы».
По его словам, этого удалось добиться благодаря технологии фагового дисплея (лабораторный метод изучения белок-белковых, белок-пептидных и ДНК-белковых взаимодействий). Ученый также добавил, что в настоящее время ученые центра разрабатывают вакцинные платформы, а также технологии с использованием аденовирусных и аденоассоциированных векторов.