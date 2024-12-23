Обнаружено распознающее все варианты коронавируса антитело

«Могу сказать, что нам удалось найти абсолютно эволюционно консервативное антитело, и даже не одно, на разные участки белка S коронавируса SARS-CoV-2. И вот сейчас мы с этим антителом должны выходить в клинические исследования. Это будет такое универсальное антитело, которое, по крайней мере, на сегодня, распознает от “Уханя” до самых последних вариантов вируса SARS-CoV-2», — сказал он в эфире программы издания РБК и Сбербанка «Теория всего. Смыслы».