GONE.Fludd дал советы молодым музыкантам

По словам хип-хоп-артиста, это очень помогает перед шоу и после него, когда у исполнителя случается одышка и «пульсирует голова» от нагрузок.
«В райдер надо добавлять трусы и носки, чтобы сразу их потом выкидывать», — добавил рэпер в YouTube-шоу «Вписка LIVE».
Кроме того, GONE.Fludd заметил, что перед выступлением лучше не есть орехи, так как они влияют на голос. В целом звезда считает, что артистам нужно заниматься вокалом, и жалеет, что сам перестал брать уроки.
В октябре музыкант представил клип на фит DODONPA с рэпером CAKEBOY.