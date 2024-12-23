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GONE.Fludd дал советы молодым музыкантам

По словам хип-хоп-артиста, это очень помогает перед шоу и после него, когда у исполнителя случается одышка и «пульсирует голова» от нагрузок.

Источник: Звук

По словам хип-хоп-артиста, это очень помогает перед шоу и после него, когда у исполнителя случается одышка и «пульсирует голова» от нагрузок.

«В райдер надо добавлять трусы и носки, чтобы сразу их потом выкидывать», — добавил рэпер в YouTube-шоу «Вписка LIVE».

Кроме того, GONE.Fludd заметил, что перед выступлением лучше не есть орехи, так как они влияют на голос. В целом звезда считает, что артистам нужно заниматься вокалом, и жалеет, что сам перестал брать уроки.

В октябре музыкант представил клип на фит DODONPA с рэпером CAKEBOY.