Калининградским туристам пришлось 16 часов ждать вылета из Египта

Калининградцам, которые возвращались домой из Шарм-эш-Шейха, пришлось ожидать вылета самолёта на протяжении 16 часов. Об этом «Клопс» рассказали в турагентстве.
В воскресенье, 22 декабря, рейсы из Калининграда в Египет и обратно приостановили. «Тем, кто находился в Египте, бесплатно продлевали проживание в отеле. Они должны были вылетать вечером, а вылетели на следующий день», — в турагентстве добавили, что вопрос компенсации рейса из Калининграда ещё решается.
Предположительно, форс-мажор возник из-за технических проблем на борту самолёта. Сейчас всё работает в штатном режиме.
«Об этой ситуации было известно заранее, туроператор оповестил всех пассажиров», — прокомментировала «Клопс» помощник калининградского транспортного прокурора Зоя Дзик.
В августе в аэропорту Храброво застряли 220 пассажиров из-за 12-часовой задержки рейса в Шарм-эш-Шейх.