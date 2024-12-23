Калининградским туристам пришлось 16 часов ждать вылета из Египта

В воскресенье, 22 декабря, рейсы из Калининграда в Египет и обратно приостановили. «Тем, кто находился в Египте, бесплатно продлевали проживание в отеле. Они должны были вылетать вечером, а вылетели на следующий день», — в турагентстве добавили, что вопрос компенсации рейса из Калининграда ещё решается.