Президент ФК «Ростов» вошел в список кандидатов в исполком РФС

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц вошел в список кандидатов в исполком РФС от клубов высшего дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
Как уточнили в пресс-службе, в список также попали генеральный директор клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров и председатель Совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
По данным Российского футбольного союза, документы о кандидатах в члены исполкома принимаются до 24 декабря. Итоговый список кандидатов РФС подаст в УЕФА и ФИФА не позднее 3 января. Выборы пройдут 2 февраля.