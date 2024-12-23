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Президент ФК «Ростов» вошел в список кандидатов в исполком РФС

Арташес Арутюнянц стал одним из кандидатов в новый состав исполкома РФС.

Источник: Комсомольская правда

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц вошел в список кандидатов в исполком РФС от клубов высшего дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

Как уточнили в пресс-службе, в список также попали генеральный директор клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров и председатель Совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

По данным Российского футбольного союза, документы о кандидатах в члены исполкома принимаются до 24 декабря. Итоговый список кандидатов РФС подаст в УЕФА и ФИФА не позднее 3 января. Выборы пройдут 2 февраля.