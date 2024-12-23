Что такое Рождественский Сочельник и что можно и нельзя делать в этот день

К обычаям можно отнести встречи со всеми ближайшими родственниками: родителями, бабушками и дедушками и так далее. По возможности все собираются за одним столом на ужин, чтобы отпраздновать канун Рождества Христова. Трапезу в Сочельник обязан начать глава семьи, который должен перед началом еды прочитать отрывок из Евангелия и произнести молитву. Эта традиция дошла до наших дней, и сейчас принято молиться перед ужином всем членам семьи. После застолья блюда со стола не убирают, а оставляют на ночь — для умерших родственников.