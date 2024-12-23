Более 100 судей в Молдове ушли из системы, несмотря на высокие зарплаты и пенсии: Страна рискует остаться без судов — что происходит

«Дел много, но мы надеемся, что конкурсы на временный перевод будут организованы как можно быстрее и будут назначены судьи, и мы постараемся справиться, чтобы истцы не страдали», — сказал Ион Талпа, председатель Бельцкой Апелляционной палаты.