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Более 100 судей в Молдове ушли из системы, несмотря на высокие зарплаты и пенсии: Страна рискует остаться без судов — что происходит

За два года из системы ушли более 100 судей.

Больше всего пострадали Апелляционная палата и Высшая судебная палата, где произошли массовые отставки. После массовых увольнений в Апелляционной палате Бельц остались 4 судьи уголовной коллегии и 4 судьи гражданской коллегии.

«Дел много, но мы надеемся, что конкурсы на временный перевод будут организованы как можно быстрее и будут назначены судьи, и мы постараемся справиться, чтобы истцы не страдали», — сказал Ион Талпа, председатель Бельцкой Апелляционной палаты.

А в Апелляционной палате Комрата сейчас работает только коллегия из трёх судей. В начале месяца ВСМ частично удовлетворил заявления об отставке, поданные 15 судьями апелляционных палат Бельцы, Кагула и Комрата.

По словам председателя Центра правовых ресурсов, ожидалось, что судьи покинут систему из-за проверки. Эксперты утверждают, что оценка судей апелляционных палат займет годы, а когда появятся суды с постоянными судьями, неизвестно, уточняет primulinmd.