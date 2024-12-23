Более 100 судей в Молдове ушли из системы, несмотря на высокие зарплаты и пенсии: Страна рискует остаться без судов — что происходит

Больше всего пострадали Апелляционная палата и Высшая судебная палата, где произошли массовые отставки. После массовых увольнений в Апелляционной палате Бельц остались 4 судьи уголовной коллегии и 4 судьи гражданской коллегии.
«Дел много, но мы надеемся, что конкурсы на временный перевод будут организованы как можно быстрее и будут назначены судьи, и мы постараемся справиться, чтобы истцы не страдали», — сказал Ион Талпа, председатель Бельцкой Апелляционной палаты.
А в Апелляционной палате Комрата сейчас работает только коллегия из трёх судей. В начале месяца ВСМ частично удовлетворил заявления об отставке, поданные 15 судьями апелляционных палат Бельцы, Кагула и Комрата.
По словам председателя Центра правовых ресурсов, ожидалось, что судьи покинут систему из-за проверки. Эксперты утверждают, что оценка судей апелляционных палат займет годы, а когда появятся суды с постоянными судьями, неизвестно, уточняет primulinmd.