«Декабрь запутался в сезонах». Белгидромет дал прогноз погоды до конца декабря 2024

Стало известно, какой будет погода в Беларуси до конца декабря, передает БелТА.
Так, синоптики сообщают, что последняя неделя 2024 года будет отмечаться слабоморозной погодой. В Белгидромете обратили внимание на то, что 21 декабря прошел день зимнего солнцестояния, и что в северном полушарии наступила астрономическая зима. С этого времени продолжительность светового дня будет постепенно расти.
— Но погода не подстраивается под календарь — для нее действуют другие законы, а нынешний декабрь так и вовсе запутался в сезонах, — утверждают синоптики.
По предварительному прогнозу в последнюю неделю уходящего года в Беларуси будет слабоморозной погодой. По ночам будет около 0 — −7 мороза. А в отдельные ночи местами на западе страны будет и +1 — +2 градуса. Днем температуры будут также колебаться в пределах «каля нуля»: от слабого минуса до слабого плюса. Также не стоит белорусам ожидать и большого количества осадков, местами возможен слабый гололед и туман, на дорогах — гололедица.
Во вторник, 24 декабря, возможен небольшой снег, ночью похолодает до −6 — +2 градусов, днем температуры в диапазоне −3 — +3 градуса.
В среду, 25 декабря, будет преимущественно без осадков, только в восточных районах может быть мокрый снег с дождем. В ночные часы термометры покажут от 0 до — 6 градусов, а днем будет примерно — 3 — +3 градуса.
Похожая температура установится и в четверг, 26 декабря. Ночью мороз будет около — 6 — +1 градуса, а днем — от −3 до +4 градусов.
В пятницу и субботу, 27 и 28 декабря, вновь могут быть осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью может похолодать в отдельных температурах до −7, но в целом будет около ноля. Днем ожидается максимум −4 — +3 градуса.
В воскресенье, 29 декабря, высокая вероятность мокрого снега. В ночные часы все те же слабоморозные −6 — +1, а днем разбежка: от минус 3 до плюс 3 градусов.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2025 год будет непростым.
А министр образования Иванец сказал, что новый учебник истории для 11 класса дает оценку событиям 2020 года в Беларуси.