«Декабрь запутался в сезонах». Белгидромет дал прогноз погоды до конца декабря 2024

По предварительному прогнозу в последнюю неделю уходящего года в Беларуси будет слабоморозной погодой. По ночам будет около 0 — −7 мороза. А в отдельные ночи местами на западе страны будет и +1 — +2 градуса. Днем температуры будут также колебаться в пределах «каля нуля»: от слабого минуса до слабого плюса. Также не стоит белорусам ожидать и большого количества осадков, местами возможен слабый гололед и туман, на дорогах — гололедица.