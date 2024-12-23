Омскоблавтотранс отменяет ряд автобусов в районы на 1 января

«Омскоблавтотранс» опубликовал расписание автобусов на 31 декабря и 1 января. В связи с новогодними праздниками отменяются рейсы в последний день года до Тары (15:30 и 17:30), до Тевриза (20:00), до Крутихи (18:00).
1 января не состоятся рейсы до Крутихи (11:20 и 18:00), Знаменского (07:00), Тевриза (20:00), Тары (10:30, 15:30 и 17:30), Петропавловска (09:00).
Также с 23 по 31 декабря отменён автобусный рейс до Колосовки, который отправлялся в 09:10.
28 декабря и 4 января из Омска не поедут автобусы до Большеречья на 11:20.
Подробное расписание опубликовано на официальной странице перевозчика.
Ранее мы писали о запуске нового маршрута с января 2025 года. Так, от улицы Туполева в Омске до посёлка Новоомский можно будет добраться без пересадок.