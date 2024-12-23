Как правильно запускать салюты и фейерверки?

время, когда запускают салюты и пиротехнику. Однако использование пиротехники требует строгого соблюдения законодательства и правил безопасности. Применение пиротехники разрешено только на улице. Это связано с правилами пожарной безопасности. При запуске петард, ракет, наземного фейерверка, салютных батарей (пиротехника II — III класса опасности) необходимо выбрать открытую площадку. Ее размер должен быть не меньше радиуса опасной зоны, указанного на упаковке изделия. Основные требования к площадке: над ней нет ветвей деревьев, линий электропередачи и других препятствий. Жилые дома и здания должны находиться на достаточном расстоянии от места запуска пиротехники. Безопасное расстояние определяется согласно инструкции к пиротехническому средству. Также необходимо учитывать скорость ветра, при ветренной погоде лучше воздержаться от запуска. В жилых кварталах соблюсти эти требования практически невозможно. Во многих городах существуют специальные площадки для запуска пиротехники. Узнать их расположение можно на сайтах органов местного самоуправления.