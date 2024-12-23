1 тысячу квот на проведение ЭКО выделят в Нижегородской области в 2025 году

В 2025 году в Нижегородской области планируется выделить 1 тысячу региональных квот на проведение ЭКО. Это станет дополнением к федеральной квоте в 1744 процедуры. Об этом сообщил на подведении итогов Года семьи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам губернатора, в рамках софинансирования на подготовку к ЭКО направят 40,5 миллионов рублей. Эти средства пойдут на генетические гормональные исследования. Еще свыше 300 миллионов рублей из регионального бюджета направят на лекарственное обеспечение в случае успешной процедуры.
Напомним, сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подводит итоги Года семьи в регионе. Также в ходе мероприятия он представил новые меры поддержки семей с детьми.