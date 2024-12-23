1 тысячу квот на проведение ЭКО выделят в Нижегородской области в 2025 году

По словам губернатора, в рамках софинансирования на подготовку к ЭКО направят 40,5 миллионов рублей. Эти средства пойдут на генетические гормональные исследования. Еще свыше 300 миллионов рублей из регионального бюджета направят на лекарственное обеспечение в случае успешной процедуры.