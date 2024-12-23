РАН сохранила созданную 255 лет назад для механика Кулибина должность

«Типография со времен Кулибина стала выпускать по сто-двести иллюстрированных книг и атласов в год, а также был налажен выпуск календарей и журналов, которые распространялись по всей России многотысячными тиражами. Самое главное то, что в издательстве “Наука” со времен Кулибина работает собственное подразделение инженеров-конструкторов и слесарей, которое не только отвечает за исправность оборудования, но и постоянно занимается его усовершенствованием. В XIX веке разработанная у нас печатная машина “Лилипут” получила грамоту международной выставки, а сейчас — в XXI веке мы пользуемся усовершенствованным нашими инженерами станком “Гном”, на котором изготавливаем металлические клише», — рассказал главный механик издательства «Наука» Андрей Бурдюженко, который сегодня занимает должность Кулибина.