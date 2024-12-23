РАН сохранила созданную 255 лет назад для механика Кулибина должность

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) за 300 лет своего существования сохранила две должности — президента академии и главного механика академического издательства. 23 декабря исполнилось 255 лет с момента, когда знаменитый механик Иван Кулибин занял должность в Академии наук и академической типографии, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства «Наука».
«Это одна из самых старых должностей Российского государства, которая непрерывно существует с 1789 года. Можно сказать, что во всей российской науке есть только должность президента академии и главного механика академического издательства, которые существуют с XVIII века без изменения названия», — заявила историк книгоиздательского дела Татьяна Кристен, чьи слова приводятся в сообщении.
Кулибин, став главным механиком академической типографии, провел большую работу по созданию технологической схемы полиграфического производства, опередившей свое время. При этом в современном академическом издательстве сохранена модель переплетного производства, которая была выстроена под руководством мастера.
«Типография со времен Кулибина стала выпускать по сто-двести иллюстрированных книг и атласов в год, а также был налажен выпуск календарей и журналов, которые распространялись по всей России многотысячными тиражами. Самое главное то, что в издательстве “Наука” со времен Кулибина работает собственное подразделение инженеров-конструкторов и слесарей, которое не только отвечает за исправность оборудования, но и постоянно занимается его усовершенствованием. В XIX веке разработанная у нас печатная машина “Лилипут” получила грамоту международной выставки, а сейчас — в XXI веке мы пользуемся усовершенствованным нашими инженерами станком “Гном”, на котором изготавливаем металлические клише», — рассказал главный механик издательства «Наука» Андрей Бурдюженко, который сегодня занимает должность Кулибина.
Одна из старейших технологий производства.
По мнению историков, сохраненный в издательстве «Наука» технологический цикл переплетного цеха и цеха представительской продукции является, действительно, одной из старейших в России технологий производства. Сегодня совместно с издательством сохранением и реконструкцией технологий тиснения по искусственной и натуральной коже занимается научно-исследовательское предприятие «Тривеста». В сотрудничестве с этим коллективом уникальных специалистов в издательстве создаются настоящие произведения полиграфического искусства. Например, изданную в «кулибинском» переплетном цеху книгу «Слово о полку Игореве» президент России Владимир Путин подарил главам ряда славянских государств, а научные книги в представительских переплетах, созданных «Наукой», есть в личных библиотеках руководителей многих государств мира, рассказали в издательстве.
«В России сегодня работают очень много предприятий, сохранивших технологические схемы вековой давности, но предприятий, сохранивших и тщательно обновляющих технологии XVIII века, уже очень немного. Сохранились документы, что после наводнения 1824 года в Санкт-Петербурге академическая типография восстанавливала производство, спроектированное Кулибиным в первый раз, и затем за три века своего существования еще несколько раз воссоздавало “кулибинскую” схему работы с переплетами при переездах, в эвакуации и при переходе на числовое программное управление и цифровую печать», — рассказала Кристен.